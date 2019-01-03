باشاغا يبحث مع ستيفاني وليامز ملف الترتيبات الأمنية

وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا يجتمع مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز

عقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الخميس، اجتماعًا مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وناقش الاجتماع الذي عُـقد في طرابلس، حول دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، والرؤية الجديدة لوزارة الداخلية لأمن العاصمة.

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وكان المجلس الرئاسي بدأ إجراءات تنفيذ ترتيبات أمنية، وفق ما وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، في أعقاب التوتر الأمني الذي جرى في العاصمة طرابلس.