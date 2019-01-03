ملفات الجنوب تسيطر على أول اجتماع لحكومة الوفاق خلال 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 04:37 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء الأول للعام 2019

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، اجتماعه العادي الأول للعام 2019، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج وحضور النائبين أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان.

وفي مستهل الاجتماع جرى اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2018، واستعراض أهم التطورات والمستجدات على الصعيد المحلي.

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وشرع المجلس، وفق بيان لحكومة الوفاق، مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن للعديد من المذكرات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

وكان الجنوب الليبي أحد الملفات الرئيسية التي بحثها الاجتماع، حيث أكد أهمية الجانب الأمني وتوفير الإمكانيات لمديريات الأمن لتؤدي دورها وبما يكفل نجاح المعالجات في مجال الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية.

كما وافق المجلس على خطاب المدير العام لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن الإذن للجهاز في التعاقد على صيانة وتأثيث المجمع الإداري بمنطقة تاورغاء.

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وفي قطاع المواصلات استعرض المجلس المشروعات المتوقفة بسبب الظرف الراهن وإمكانية فتح باب الاستثمار كوسيلة لاستكمال هذه المشروعات بعيدًا عن الترتيبات المالية للدولة المثقلة بمطالب خدمية وإنمائية متعددة.

كما استعرض المجلس، المقترح العام الذي يحدد الأسس والمعايير التشغيلية والاستثمارية اللازمة لمنح الموافقات والاعتمادات لإنشاء المطارات، حيث جرى الاتفاق على إعطاء وقت أطول للتواصل مع بيوت خبرة دولية لما يحتاجه الطرح من معايير دولية صارمة، وجرى إرجاء عدد من المقترحات في جدول الأعمال للمزيد من الدراسة.

رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء الأول للعام 2019
رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء الأول للعام 2019
رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء الأول للعام 2019
رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء الأول للعام 2019
رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء الأول للعام 2019
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