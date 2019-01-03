مكاسب جديدة للدينار في السوق الموازية

سجلت أسعار صرف عملات دولية رئيسية وعربية انخفاضًا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الخميس.

وتراجع الدولار الأميركي بفارق 3 قروش، مسجلاً 4.34 دينار، مقارنة بـ4.37 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض اليورو إلى 4.92 دينار اليوم، مقابل 4.98 دينار أمس، بفارق 6 قروش، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 5.30 دينار، مقارنة بـ5.40 أمس بفارق 10 قروش.

وهبطت الليرة التركية بفارق 4 قروش، مسجلة 0.78 دينار اليوم، مقابل 0.82 دينار أمس، في حين تراجع الدينار التونسي بشكل هامشي مسجلاً 1.42 دينار اليوم، مقارنة بـ 1.43 دينار أمس.