الجزائر تبارك الحوار بين أجهزة أمن حكومتي الوفاق والمؤقتة

وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل. (الإنترنت)

أعلنت الجزائر تشجيعها لخطوات توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية في حكومتي الوفاق والمؤقتة، ما يمهد لدحر الإرهاب في ليبيا.

واعتبر عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري في تدوينة له على حسابه الخاص بتويتر اليوم الخميس، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الليبيون للتنسيق الأمني خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

اقرأ أيضًا: مصدر أمني: وزيرا الداخلية بالموقتة والوفاق قدما مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية

وأبدى مساهل تشجيعه للمبادرة. مشددا على "المثابرة على طريق الحوار، فهو السبيل الوحيد للسماح بعودة الاستقرار في ليبيا".

وكانت الجزائر باركت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، لمبادرة توحيد المؤسسة الأمنية بين المنطقتين الشرقية والغربية، بعدما التقى الوزير فتحي باشاغا بأعضاء في مجلس النواب عن مدينة بنغازي أمس الأربعاء.

وكشف مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باش أغا قدما «مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل التراب الليبي».