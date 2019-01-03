ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ببلدية إجخرة

مواد منتهية الصلاحية. (الإنترنت)

تمكن عناصر جهاز الحرس البلدي ببلدية إجخرة من ضبط كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الإنساني في عدد من المحال التجارية بالبلدية.

وقال مدير مكتب الحرس البلدي اجخرة، العقيد نور الدين عبدالكريم، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الحملة تعتبر هي الثانية عشرة لعام 2018، مشيرًا إلى أنها تنفذ بشكل شهري على مستوى البلدية.

وأضاف عبدالكريم، أن هناك بعض أصحاب المحال التجارية متعاون جدًا مع الجهاز، مشددًا على ضرورة الاهتمام من كافة المواطنين وأصحاب المحلات بالأمن الغذائي والتعاون مع الجهاز في التخلص من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبالطريقة الصحيحة.