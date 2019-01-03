تشكيل فريق عمل لبحث إنشاء خطوط للسكك الحديدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 03:00 مساء
اجتماع وزارتي المواصلات والحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني, (صورة من الحكم المحلي)

ناقش وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني للشؤون الفنية عبدالباري شنبارو، آلية تفعيل قرار وزير المواصلات المعني بنقل جميع ما يتعلق بمكاتب قطاع المواصلات إلى البلديات وكذلك إمكانية وضع خطة عمل ورؤى مشتركة لإنشاء خطوط للسكك الحديدية حسب المخططات المعتمدة بالجهاز.

وقالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنه في إطار ما تسعى إليه وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني لتفعيل دور البلديات لا سيما ما يتعلق بالاختصاصات المعنية بتوفير الخدمات العاجلة والضرورية للمواطنين، عقد وكيل الوزارة للشؤون الفنية اجتماعا صباح اليوم الخميس، بحضور المهندس عبالمطلب البدوي وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل البري والمهندس عادل محمد الجميل رئيس مجلس تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية ومدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي و وزارة المواصلات، وبمشاركة عدد من الخبراء بالجهاز، لمناقشة آلية تفعيل قرار وزير المواصلات المعنى بنقل جميع ما يتعلق بمكاتب قطاع المواصلات إلى البلديات وماتم إنجازه بالخصوص.

وأكدت الوزارة، أن الاجتماع ناقش كذلك، إمكانية وضع خطة عمل ورؤى مشتركة لإنشاء خطوط للسكك الحديدية حسب المخططات المعتمدة بالجهاز، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين الوزارتين وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية لتحديد أولويات تنفيذ المشروع حسب الظروف التي تمر بها البلاد، وإشراك البلديات المعنية على أن تقدم المقترحات بورشة عمل موسعة يدعى لها جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات المعنية بالاستثمار.

اجتماع وزارتي المواصلات والحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني, (صورة من الحكم المحلي)
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