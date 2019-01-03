سالفيني يرد على نداءات لاستقبال مهاجرين انقذوا قبالة ليبيا

وزير داخلية إيطاليا ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني. (الإنترنت)

شدد وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، على أن موانئ بلاده ستظل مغلقة أمام سفن المهاجرين، ردا على عمدة نابولي، الذي أعلن الاستعداد لإستقبال ميناء المدينة لمهاجرين أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية ظلت عالقة بمياه البحر المتوسط منذ ما يقارب الاسبوعين.

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وأكد سالفيني، زعيم حزب الرابطة شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحاكم، في تصريح صحفي على أن «الموانئ الإيطالية مغلقة (..) لقد استقبلنا في السابق الكثير من اللاجئين المزيفين، وقد قمنا بإثراء العديد من مهربي البشر».

وفي إشارة إلى عمدة مدينة نابولي، لويجي دي ماجيستريس، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض، قال إن «على رؤساء البلديات الذين ينتمون إلى اليسار التفكير في مواطنيهم الذين يواجهون صعوبات، وليس في المهاجرين غير الشرعيين»، على حد تعبيره.

وكان عمدة نابولي قال في تصريحات إذاعية: «آمل أن تقترب سفينة سي ووتش من ميناء نابولي، لأننا، على عكس ما تقوله الحكومة سوف نضع على الميدان إجراءات الإنقاذ وسنسمح لها بالدخول إلى الميناء وسأكون أول من يقود عمليات الإنقاذ».

وسمحت السلطات المالطية لسفينتي إنقاذ مهاجرين تابعتين لمنظمتين ألمانيتين بالاقتراب من ساحل مالطا للاحتماء من عاصفة، بعدما طالبت السفينتان بإيجاد ميناء آمن لإنزال مهاجرين على متنهما أنقذوا قبالة سواحل ليبيا.