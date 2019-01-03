أصحاب المساكن المدمرة بسرت يهددون بإغلاق خط الغاز والطريق الساحلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 03 يناير 2019, 02:28 مساء
مساكن مدمرة في سرت. (الإنترنت)

نظم أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة في سرت اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مساكنهم المدمرة بحي المنارة.

وطالب أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وهو صاحب منزل مدمر عصام إبراهيم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، المسؤولين بسرت وفي مقدمتهم البلدية وجهاز الإسكان والمرافق، والحكومتين المؤقتة والوفاق،  بضرورة الإسراع فى صرف التعويضات المستحقة للمنازل المدمرة فى حرب تحرير سرت عام 2016.

وقال أحد المشاركين بالوقفة: سنمهل الجهات المسؤولة عشرة أيام فقط وهي الفرصة الأخيرة، وإلا سوف يتم إقفال خط الغاز المار من مدينة سرت إلى المنطقة الغربية، وإقفال محطة كهرباء الخليج البخارية، وإغلاق الطريق الرئيسي والفرعي الذي يربط الشرق بالغرب، إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة.

حضر عميد البلدية الوقفة الاحتجاجية رغم رفض المحتجين لحضوره، مؤكدًا منح مهلة للمجلس الرئاسي، بعدها، يمكنهم تنفيذ تهديداتهم حتى يتم تعويضهم.

وتتفاقم معاناة المواطنيين وأسرهم من أصحاب المساكن المدمرة كليًا والمتضررة جراء حرب تحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش» عام 2016، وهم ينتظرون الحكومة لتعويضهم عن الخسائر التي طالت ممتلكاتهم بسبب الحرب.

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وقال مصدر من مكتب الإسكان بسرت لـ«بوابة الوسط»، إن أكثر من ثلاثة آلاف مسكن مدمر بالمدينة، مشيرًا إلى أن غالبية أصحابها اضطروا إلى مغادرة المدينة وآخرين يقطنون مساكن بالإيجار وسط تردى أوضاعهم المالية والمعيشية خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف المصدر أن قطاع الإسكان قام بحصر المساكن المدمرة والمتضررة وإحالتها إلى فرع جهاز الإسكان والمرافق بالمنطقة لمراجعتها وإحالتها إلى الإدارة العامة للجهاز بمدينة طرابلس لتكليف مكاتب هندسية لتفقد تلك المساكن من أجل تحديد القيم المالية للأضرار.

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