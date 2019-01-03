العثور على ثلاث جثث لمهاجرين غير شرعيين على شاطئ سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 03 يناير 2019, 01:36 مساء

أكد مصدر بجمعية الهلال الأحمر الليبي بسرت، اليوم الخميس، العثور على ثلاث جثث على شاطئ البحر لمهاجرين غير شرعيين.

وقال مصدر بفريق انتشال الجثث بالجمعية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الفريق المكلف بالتعاون مع مكتب البحث الجنائي بمديرية الأمن، انتشل ثلاث جثث لمهاجرين غير شرعيين.

وأضاف أن الجثة الأولى عثر عليها أمس على شاطئ البحر بمنطقة السواوة (4 كلم عن مدينة سرت، والجثة الثانية عثر عليها على شاطئ البحر المحاذي لقصور الضيافة، بينما عثر على الجثة الثالثة بمنطقة الزعفران ( 7 كلم غرب سرت).

وأشار إلى أن الجثث نقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ابن سينا، إلى أن تتخذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة والجهات المختصة.

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