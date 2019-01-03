صيانة الخط الرئيس المغذي لمدينة إجخرة بالمياه

صيانة الخط الرئيسي المتهالك والمغذّي لمدينة إجخرة وحقل النافورة النفطي. (تصوير: محمد لالي)

قام فريق الصّيانة بشركة المياه والصرف الصّحي بمدينة جالو، بصيانة الخط الرئيس المتهالك والمغذّي لمدينة إجخرة وحقل النافورة النفطي.

وقال إبراهيم الغزالي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنّ هذا الخط تعرّض للتسريب منذ قرابة الأسبوع، مشيرًا إلى أن تأخر صيانته يرجع إلى عدم توافر فرق صيانة أخرى بديلة، والانشغال بصيانة خط آخر رئيس مغذٍ لمدينتي جالو وإجخرة.

وأضاف أنّ عمليات الصيانة ستأخذ منّا تقريبًا يومين، بحيث تمّ إغلاق إمداد المدينة بالمياه، إلى أن يتم تكملة عمليات الصيانة التي تتجاوز مسافتها 12 مترًا من الأنابيب.

صيانة الخط الرئيسي المتهالك والمغذّي لمدينة إجخرة وحقل النافورة النفطي. (تصوير: محمد لالي)

صيانة الخط الرئيسي المتهالك والمغذّي لمدينة إجخرة وحقل النافورة النفطي. (تصوير: محمد لالي)