حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (3 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس متقلبًا على أغلب مناطق شمال ليبيا، مشيرًا إلى سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة بداية من مساء يوم الغد، مصحوبة بزوابع رعدية وحبات البرد أحيانًا، واحتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة، وقد تكون جيدة إلى غزيرة، بداية من مساء يوم غد على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتساقط حبات البرد أحيانًا والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة إلى نشطة على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14 - 16) ولا تتجاوز 11 على المرتفعات الجبلية، وقد تصل إلى درجة الصفر آخر الليل وفي الصباح الباكر مع تكون الصقيع على بعض المناطق الداخلية.

سرت سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

سقوط أمطار على مناطق متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة بداية من مساء يوم الغد، تصحبها زوابع رعدية وحبات البرد، واحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقد تتجاوز سرعتها 60 كلم / س، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 17) ولا تتجاوز 11 على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14 - 16) مع تكون الصقيع آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.