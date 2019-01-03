ليبيا المركزي يوقف العمل بمنظومتي 10 آلاف دولار ومخصصات أرباب الأسر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 12:02 مساء
مصرف ليبيا المركزي. (الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي إيقاف العمل بمنظومتي الأفراد (fcms) الخاصة بمشروعي مخصصات أرباب الأسر الليبية، والأغراض الشخصية مليون دولار، اعتبارًا من تاريخ الثلاثاء أول يناير 2019، وحتى يوم الأحد 13 يناير 2019.

وقال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، مختار الطويل، في رسالة بعث بها لمديري المصارف إن الغرض من إيقاف المنظومتيْن هو للتنظيم الداخلي والتطوير، مشددًا على ضرورة التقيد والالتزام بتنفيذ هذا القرار.

وكان المصرف المركزي حدد في سبتمبر سقف التحويلات للشخص الواحد عبر جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر جميع الوسائل بعشرة آلاف دولار أميركي في السنة.

واشترط «المركزي»، في منشور حول الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج، بأن تكون العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقًا للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة «ويسترن يونيون أو «موني جرام»، منوهة إلى «عدم تحميل المواطن بأي مصاريف أو عمولات إضافية».

وبشأن العلاج بالخارج، أقر المنشور «الحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد لغرض العلاج بمبلغ خمسين ألف دولار أميركي في السنة، أو ما يعادله من العملات الأجنبية»، و«تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن المستشفيات أو المراكز العلاجية تتضمن تفاصيل رقم حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج إليهما مصدقًا عليها من السفارة الليبية بدولة المستفيد».

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