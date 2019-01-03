مالطا تسمح لسفينتين تحملان مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا بالاقتراب من ساحلها

سفينة الإنقاذ «سي ووتش 3». (وكالة الأنباء الألمانية)

سمحت السلطات المالطية لسفينتي إنقاذ مهاجرين تابعتين لمنظمتين ألمانيتين بالاقتراب من ساحل مالطا للاحتماء من عاصفة، بعدما طالبت السفينتان بإيجاد ميناء آمن لإنزال مهاجرين على متنهما أنقذوا قبالة سواحل ليبيا.

ونقل تقرير لقناة «دويتشه فيله» الألمانية عن منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية، ومقرها برلين، قولها إن الأوضاع على متن سفينة الإنقاذ التي تسيرها «سي ووتش 3» أصبحت خطيرة، إذ يعاني المهاجرون على متنها -البالغ عددهم 32- من حالة حادة من دوار البحر واضطراب إجهاد ما بعد الإصابة.

والسفينة عالقة في البحر المتوسط وعلى متنها المهاجرون منذ أكثر من 12 يومًا بعدما أنقذتهم يوم 22 ديسمبر الماضي قبالة سواحل ليبيا، بينهم أربع نساء، وثلاثة أطفال، وأربعة أطفال قُصر ليسوا بصبحة ذويهم، بعدما رفضت إيطاليا ومالطا السماح لها بالرسو في موانئها.

وقالت المنظمة إن بقاء المهاجرين المستمر في مياه البحر المتوسط يستنزف ببطء موارد السفينة ويعرّض حياة جميع من على متنها للخطر. ولجأ طاقم السفينة إلى التراجع للاحتماء من العاصفة بالطابق السفلي للسفينة بصحبة المهاجرين، إلا أن جميعهم يكافحون للتغلب على حالة شديدة من دوار البحر يعانون منها.

وكتب طاقم السفينة أن الجفاف الناتج من سوء التغذية ونقص المياه قد يكون «مهددًا للحياة خاصة في حالة انخفاض حرارة الجسم». وقالت المنظمة إن الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين العام والسبعة أعوام على الأخص هم الأكثر عرضة للخطر.

ووفق «دويتشه فيله» فقد قال الطاقم إن مالطا سمحت لهم بالاقتراب من ساحلها للاحتماء من العاصفة. كما سمحت الحكومة المالطية كذلك لسفينة «سي آي» التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية بدخول المياه الإقليمية لمالطا للاحتماء من العاصفة.

وتحمل سفينة «سي آي» أيضًا مهاجرين على متنها أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا في 29 ديسمبر، لكنها ظلت عالقة في البحر بعد رفض السماح لها بالرسو في أي ميناء.

وقال وزير الشؤون الداخلية المالطي، مايكل فاروجيا، في تغريدة عبر «تويتر» إن «مالطا ليست سلطة البحث والإنقاذ الملائمة ولا المختصة»، مقدمًا خريطة لساحل ليبيا حيث نفذت السفينتان عمليات الإنقاذ.

وأمس الأربعاء، أعلنت هولندا أنها على استعداد لاستقبال بعض من المهاجرين الـ32، لكنها قالت إن ذلك العرض متاح شريطة أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.

ودعت منظمة العفو الدولية لسرعة إيجاد ميناء لإنزال المهاجرين الـ49 الموجودين على متن سفينتين «سي ووتش» و«سي آي» منذ عدة أيام، منددة بما وصفته بـ«اللعب العبثي بأرواح المهاجرين».

ولقى أكثر من 1300 مهاجر حتفهم العام الماضي أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى إيطاليا أو مالطا.