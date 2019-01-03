تعرَّض الثلاثاء للسرقة.. مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج حقل الشرارة 8500 برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 03 يناير 2019, 11:00 صباحا
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ حقل الشرارة النفطي تعرّض لخرق أمني، أول أمس الثلاثاء، للمرّة الثالثة في غضون أسبوع.  

وقالت مؤسسة النفط إن فريقًا تفتيشيًا أبلغ عن تعرّض بعض المعدّات التشغيلية الرئيسة للنهب، بما في ذلك محوّلات وكابلات كهربائية من آبار مختلفة، مما تسبب في انخفاض إنتاج حقل الشرارة بحوالي 8.500 برميل يوميًا، حتّى بعد عودة الحقل للعمل.

وردًا على هذه السلسلة من الحوادث، طالبت المؤسسة الوطنية للنفط الحكومة بتنفيذ تدابير أمنية طارئة، بهدف إعادة فرض النظام والتصدّي لجميع أعمال النهب التي يتعرّض لها الحقل.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن «المجموعات المسلحة تعمد إلى توظيف المطالب الشرعية للمجتمعات المحلية بالجنوب الليبي، وتسمح بنهب الحقل واستغلاله، عوضًا عن حمايته لخدمة مصالح الشعب الليبي».

وتابع: «نشعر بالقلق الشديد من أن هذه الهجمات ليست عمليات سرقة بسيطة فحسب، لكنها جزء من محاولة منهجية لتدمير عمليات حقل الشرارة».

ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الليبيين كافّة إلى الوقوف في وجه الأعمال «الإجرامية» التي تكبّد الاقتصاد الليبي خسائر فادحة على المدى الطويل، كما نطالب بإصلاحات أمنية فوريّة.  

وأضاف: «إن ليبيا بحاجة ماسّة إلى استئناف العمليات بحقل الشرارة في أقرب وقت ممكن، مما يتطلب توفير حماية حقيقية للحقل. فلا يجب أن نسمح لهؤلاء المجرمين بوضع البلاد بأكملها رهن إرادتهم».

تأتي عملية السطو بعد خرقين أمنيين آخرين تعرّض لهما الحقل خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك هجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على أحد الحرّاس المدنيين، وعملية سطو من قبل مجموعة إجرامية أخرى قامت بدخول مرافق الدعم بالحقل عنوة، لسرقة بعض السلع الحيوية.

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