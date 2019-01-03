البريقة لتسويق النفط تهيب بالجهات الأمنية حماية السائقين لضمان تدفق الوقود للجنوب

اجتماع بشركة البريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أهابت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط وجمعية النقل مصراتة بالجهات الأمنية والمجالس البلدية وشباب القبائل بالمنطقة الجنوبية بأخذ التدابير الأمنية كافة لحماية السائقين وشاحناتهم، لضمان تدفق الوقود إلى المناطق الجنوبية.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، حرصها وبالتنسيق مع جمعية النقل وكذلك بالتنسيق مع آمري المناطق العسكرية والمنسق الأمني، بأن تستمر إمدادات الجنوب بالمحروقات، داعية المسؤولين والمختصين كافة إلى استمرار تكثيف جهودهم لتحقيق هذا الهدف الإنساني.

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وتقدمت مؤسسة النفط بالشكر لكل من ساهم في تحرير السائقين التابعين لجمعية نقل الوقود والمشتقات النفطية مصراتة، مشيرة إلى أن «أعيان ومشايخ قبيلة الحساونة تمكنوا بالتعاون مع المشاشية من إطلاق السائقين القادمين من مصراتة والإفراج عن شاحنات الوقود المعدة لتزويد المنطقة بالوقود».

وانطلق الجمعة الماضي، قافلة وقود ثانية، تتكون من 113 شاحنة محملّة بقرابة ثلاثة ملايين و 94 ألف لتر من بنزين السيارات، و مليوني و60 ألف لتر من وقود الديزل، و80 طن متري من غاز الطهي، من مصراتة باتجاه مركز التوزيع بسبها جنوب ليبيا.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط لضمان استمرارية وصول الوقود إلى الجنوب الليبي بالأسعار الرسمية، والحد من التلاعب بأسعار الوقود ومكافحة التهريب في المنطقة.