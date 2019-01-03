اجتماع بالمنطقة الغربية لبحث تذليل العقبات أمام فروع جهاز الهجرة غير الشرعية

اجتماع بالمنطقة الغربية لبحث تذليل العقبات أمام فروع جهاز الهجرة غير الشرعية. (صورة من داخلية الوفاق)

عقد اجتماع بالمنطقة الغربية مساء الأربعاء، لفروع وأقسام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في باطن الجبل وتيجي والجميل ورقدلين والعسة وصبراتة، للاطلاع على سير العمل داخلها والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل هذه الفروع والأقسام.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي بناء على قرار وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة والمكلف بتسيير أعمال جهاز الهجرة غير الشرعية، بشأن تشكيل لجنة تتولى الاجتماعات والانتقال إلى الأماكن للمعاينة والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه الفروع والأقسام والمكاتب وتنظيم القوة العمومية داخل جميع فروع وأقسام الجهاز بالكامل.

كما يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات ستعقد داخل الفروع والأقسام التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا.

اجتماع بالمنطقة الغربية لبحث تذليل العقبات أمام فروع جهاز الهجرة غير الشرعية. (صورة من داخلية الوفاق)

اجتماع بالمنطقة الغربية لبحث تذليل العقبات أمام فروع جهاز الهجرة غير الشرعية. (صورة من داخلية الوفاق)