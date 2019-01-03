صنع الله: الشركة الوطنية للإنشاءات فرصة لخلق وظائف للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 07:45 صباحا
صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية. (صورة من مؤسسة النفط)

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، «الدور المهم» للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الحديثة العاملة بقطاع النفط والغاز، للقيام بأعمال الإنشاءات وصيانة خطوط الأنابيب والمضخات والخزانات والمصافي والمجمعات البتروكيماوية.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة للعام 2018، إلى حاجة القطاع الملحة لمثل هذه الشركات بعد تعرض المنشآت النفطية للتخريب بمختلف المناطق، كما أنها تعد فرصة لفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل للشباب.
 
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الإدارة بالشركة المهندس نجيب فرج الأثرم بثقة المؤسسة الوطنية للنفط والدفع بها وتشجيعها لتحقيق المصلحة العامة، واستقطاب الخبرات الوطنية، مؤكدًا شروع الشركة في تنفيذ الرؤية والأهداف الموضوعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بعد اعتماد الميزانية المقترحة.
 
  حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية، جاد الله العوكلي وبلقاسم شنقير والعماري محمد العماري، وأعضاء لجنة إدارة الشركة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات المختصة بالمؤسسة والشركة، وعضو  هيئة المراقبة.

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