مصدر عسكري: إحباط محاولة تهريب أسلحة جنوب طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 03 يناير 2019, 12:49 صباحا

تمكنت وحدات عسكرية تابعة لمنطقة طبرق العسكرية من «إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة جنوب طبرق».

وقال مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط » الخميس: «إن قوة استطلاعية للكتيبة قامت بالاشتباك مع المهربين الذين تركوا السيارة التي تحمل الأسلحة المهربة».

وأضاف: «إحدى سيارات المهربين أُصيبت إطاراتها مما منعها ذلك من الحركة وجرى السيطرة عليها وضبط الأسلحة وهي على متنها».

ولفت المصدر إلى أن «كمية السلاح المهرب عبارة عن بنادق قادمة من  دولة تركيا، البلد المصنع، وتستخدم في أعمال الشغب والاغتيال والجريمة المنظمة وهي من سلاح خاص للعديد من المافيات والعصابات وليست بنادق صيد».

وأشارالمصدر إلى أن «الكمية المضبوطة تم التحفظ عليها للتحقيق فيها وإحالة المهربين للجهات المسؤولة، حيث قام فرع التوجيه المعنوي طبرق بزيارة وتوثيق هذا العمل البطولي وقدم شكره لجنود الدورية الأبطال الذين أحبطوا محاولة التهريب».

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