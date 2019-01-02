مدير أمن الهلال النفطي يزور مرادة لتفعيل مركز الشرطة بالمنطقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 02 يناير 2019, 10:29 مساء
مدير أمن الهلال النفطي متحدثا إلى أعيان ومشايخ مرادة. (الإنترنت)

زار مدير أمن الهلال النفطي العقيد إبراهيم يونس المغربي، صباح اليوم الأربعاء، بلدية مرادة (160 كلم جنوب منطقة البريقة) من أجل تفعيل دور مركز الشرطة في المنطقة للمساهمة في تأمين البلدية.

ورافق مدير أمن الهلال النفطي، خلال الزيارة، مساعده للشؤون الأمنية الرائد أحمد جادالله فرج، ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات الأمنية بالمديرية، وعدد من قيادات جهاز الدعم المركزي فرع أجدابيا.

وقال مساعد مدير أمن الهلال النفطي للشؤون الأمنية، الرائد أحمد جاد الله فرج لـ«بوابة الوسط »، إن مدير الأمن العقيد إبراهيم المغربي التقى خلال الزيارة عميد ووكيل ديوان البلدية وعددًا من أعيان ومشايخ ومنظمات المجتمع المدني في مرادة.

وأوضح فرج أن الزيارة جاءت «من أجل تفعيل دور مركز الشرطة في منطقة مرادة بالشكل الذي يساهم في استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالبلدية».

وأضاف: «إن مدير الأمن استمع إلى آراء المواطنين في بلدية مرادة ودوَّن خلالها النقاط المهمة التي سيتم تنفيذها حتى العمل في تفعيل مركز شرطة مرادة على أسس سليمة في أسرع وقت ممكن».

وأثنى الرائد أحمد جاد الله فرج على حسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل عميد ووكيل ديوان بلدية مرادة، مؤكدًا أن مديرية أمن الهلال النفطي ستبذل قصارى جهدها لتفعيل الدور الأمني في منطقة مرادة بالشكل المطلوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ العام 2019 بهبوط أمام الدينار
ليبيا
عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة ...
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
بالأرقام.. ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد إهدار المال العام في قناة «الساعة» ...
ليبيا
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
المسماري: مقتل عناصر «داعش» أثناء تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو
ليبيا
مؤسسة بريطانية: جنوب وسواحل وسط ليبيا تتعرض لـ6 مخاطر عالية جدًّا
ليبيا
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟