مدير أمن الهلال النفطي يزور مرادة لتفعيل مركز الشرطة بالمنطقة

مدير أمن الهلال النفطي متحدثا إلى أعيان ومشايخ مرادة. (الإنترنت)

زار مدير أمن الهلال النفطي العقيد إبراهيم يونس المغربي، صباح اليوم الأربعاء، بلدية مرادة (160 كلم جنوب منطقة البريقة) من أجل تفعيل دور مركز الشرطة في المنطقة للمساهمة في تأمين البلدية.

ورافق مدير أمن الهلال النفطي، خلال الزيارة، مساعده للشؤون الأمنية الرائد أحمد جادالله فرج، ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات الأمنية بالمديرية، وعدد من قيادات جهاز الدعم المركزي فرع أجدابيا.

وقال مساعد مدير أمن الهلال النفطي للشؤون الأمنية، الرائد أحمد جاد الله فرج لـ«بوابة الوسط »، إن مدير الأمن العقيد إبراهيم المغربي التقى خلال الزيارة عميد ووكيل ديوان البلدية وعددًا من أعيان ومشايخ ومنظمات المجتمع المدني في مرادة.

وأوضح فرج أن الزيارة جاءت «من أجل تفعيل دور مركز الشرطة في منطقة مرادة بالشكل الذي يساهم في استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالبلدية».

وأضاف: «إن مدير الأمن استمع إلى آراء المواطنين في بلدية مرادة ودوَّن خلالها النقاط المهمة التي سيتم تنفيذها حتى العمل في تفعيل مركز شرطة مرادة على أسس سليمة في أسرع وقت ممكن».

وأثنى الرائد أحمد جاد الله فرج على حسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل عميد ووكيل ديوان بلدية مرادة، مؤكدًا أن مديرية أمن الهلال النفطي ستبذل قصارى جهدها لتفعيل الدور الأمني في منطقة مرادة بالشكل المطلوب.