المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة

قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، إن جنودنا جاهزون لتنفيذ «الواجب الأخير في درنة»، مشيرًا إلى أن هناك بعض «الجيوب البسيطة جدًّا داخل المدينة».

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي، أن «العمل الأمني في مدينة درنة قائم عن طريق الغرفة الأمنية والعمل العسكري عن طريق غرفة الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار».

وأشار المسماري إلى أن «قوات الجيش لا تقاتل حتى تصل إلى طرابلس أو غات أو طبرق أو درنة، ولكننا نقاتل من أجل تحرير كافة المواقع الليبية من التطرف والإرهاب والجريمة».

اشتباكات عنيفة بسوق المدينة القديمة في درنة

يذكر أن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، العقيد صلاح هويدي، قال الأحد الماضي إن مهام القوة التابعة للبحث الجنائي بنغازي في مدينة درنة هي مساندة القوات المسلحة في القضاء على آخر معاقل الإرهابيين بمنطقة المدينة القديمة وسط درنة.