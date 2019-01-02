مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين في البريقة الجديدة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 02 يناير 2019, 09:27 مساء
إحدى السيارات محطمة على الطريق بعد حادث التصادم. (الإنترنت)

أعلن قسم المرور والتراخيص بالبريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي، اليوم الأربعاء، مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء حادث تصادم بين سيارتين على الطريق العام بالقرب من المدخل الغربي لمنطقة البريقة الجديدة.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط »، إن حادث التصادم وقع بين السيارة الأولى التي كان يقودها المواطن إدريس محمد إبراهيم بوزراعة الذبائح (53 عامًا) أحد ساكني منطقة البريقة الجديدة، والسيارة الثانية التي كان يقودها المواطن ربيع البهلول البوزيدي (29 عامًا) أحد سكان مدينة طرابلس.

وأضاف المقريف أن السيارتين كان بهما مرافقون وهم: أحمد سالم الحامدي (41 عامًا) أحد سكان شارع عمر المختار، ومهند إمصدق البدوي (28 عامًا)، ومحمود جمعة هلال (30 عامًا) يقيم في خلة الفرجان، وعدي عبدالرازق بن عيسى (41 عامًا) يقيم في سوق الجمعة منطقة الغرارات، وأمجد محمد جمعة (36 عامًا)، ومصطفى غليوان (27 عامًا)، ووليد زكي محمد (35 عامًا) وجميعهم يقيمون في مدينة طرابلس.

وأشار رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة إلى أن الحادث نتج عنه وفاة سائق السيارة الأولى وإصابة سائق السيارة الثانية بجروح بسيطة وكسور، وجروح بليغة بالركاب في السيارة الثانية، مؤكدًا حفظ جثمان المتوفى بثلاجة مستشفى البريقة المرسى، وإسعاف المصابين إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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