مديرية أمن طبرق تناشد سائقي المركبات الحذر عند السير على طريق التميمي

تسليك إحدى غرف تصريف مياه الأمطار في طبرق. (الإنترنت)

ناشدت مديرية أمن طبرق، المواطنين وقادة المركبات الآلية والشاحنات، ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند خروجهم من المدينة والسير على الطريق في اتجاه الغرب حتى منطقة التميمي (90 كلم غرب المدينة)؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطريق الرئيسي بعد هطول الأمطار الغزيرة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء.

وقالت مديرية أمن طبرق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مياه «الأمطار الغزيرة ارتفعت فوق الطريق الرئيسي، وقد تتسبب في حوادث مرورية، خاصة في فترة المساء»، داعية «الجميع إلى تأجيل رحلاتهم غربًا حتى يوم الغد الخميس».

وناشد المجلس البلدي طبرق، صباح اليوم، أعضاء المجتمع المدني والخيرين والمتطوعين «مد يد العون من أجل المساعدة في عملية تسليك غرف تصريف مياه الأمطار وغرف مياه المجاري، خاصة مناطق جزر الزهور والمركز الطبي والحطية وطريق سوق العرب وعمارات الستار».

وتشهد مدينة طبرق، منذ السبت الماضي، أمطارًا متواصلة بسبب منخفض جوي قبالة سواحل مناطق البطنان ودرنة والجبل الأخضر، مما تسبب في إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.