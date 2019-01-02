إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مدينة أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 02 يناير 2019, 08:33 مساء
سيارة تابعة للحرس البلدي تحمل مواد غذائية منتهية الصلاحية لإتلافها. (الإنترنت)

قامت إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى التابعة لجهاز الحرس البلدي في أجدابيا، صباح اليوم الأربعاء، بإتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية صودرت خلال جولات تفتيشية من عدد من المحال التجارية بالمدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام بإدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى علي الصبحي لـ «بوابة الوسط» إن اتلاف المواد الغذائية جرى بعد إعداد تقرير صحي بشأنها من قبل المفتش الصحي والذي بموجبه تم نقل المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى إحدى الأماكن في ضواحي مدينة وإتلافها.

وناشد الصبحي المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع جهاز الحرس البلدي والإبلاغ عن أي مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم العثور عليها في المحال التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب الصبحي أصحاب المحال التجارية في أجدابيا وضواحيها التأكد من السلع الغذائية من حيث تاريخ الصلاحية المسجلة عليها حتى يساهم الجميع في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أجدابيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة ...
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
بالأرقام.. ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد إهدار المال العام في قناة «الساعة» ...
ليبيا
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
المسماري: مقتل عناصر «داعش» أثناء تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو
ليبيا
مؤسسة بريطانية: جنوب وسواحل وسط ليبيا تتعرض لـ6 مخاطر عالية جدًّا
ليبيا
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟