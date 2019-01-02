إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مدينة أجدابيا

سيارة تابعة للحرس البلدي تحمل مواد غذائية منتهية الصلاحية لإتلافها. (الإنترنت)

قامت إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى التابعة لجهاز الحرس البلدي في أجدابيا، صباح اليوم الأربعاء، بإتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية صودرت خلال جولات تفتيشية من عدد من المحال التجارية بالمدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام بإدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى علي الصبحي لـ «بوابة الوسط» إن اتلاف المواد الغذائية جرى بعد إعداد تقرير صحي بشأنها من قبل المفتش الصحي والذي بموجبه تم نقل المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى إحدى الأماكن في ضواحي مدينة وإتلافها.

وناشد الصبحي المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع جهاز الحرس البلدي والإبلاغ عن أي مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم العثور عليها في المحال التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب الصبحي أصحاب المحال التجارية في أجدابيا وضواحيها التأكد من السلع الغذائية من حيث تاريخ الصلاحية المسجلة عليها حتى يساهم الجميع في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أجدابيا.