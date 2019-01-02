«صحة الموقتة» تقرر إنشاء مركزين لعلاج مرضى السكر والكبد في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 02 يناير 2019, 08:20 مساء
الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة المكلف بتسيير مهام الوازرة، الدكتور سعد عقوب. (الإنترنت)

أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة المكلف بتسيير مهام الوازرة، الدكتور سعد عقوب قرارين بإنشاء مركزين لعلاج مرض السكر والغدد الصماء ومرضى إلتهاب الكبد في مدينة طبرق.

ونص قرار وزارة الصحة رقم (761) لسنة 2018 الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» على «إنشاء وإعتماد مركز لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء ببلدية طبرق بحيث يكون له ذمة مالية وإدارية مستقلة ويدرج ضمن الميزانية العامة 2019 م ويمارس إختصاصاته وفق القوانين والتشريعات النافذة».

كما نص قرار الوزارة رقم (878) لسنة 2018 على «إنشاء مركز خاص بعلاج مرضى الكبد ببلدية طبرق ويتمتع بالشخصية المالية والإدارية المستقلة وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

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