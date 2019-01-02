شركة الصرف الصحي تواصل كسح مياه الأمطار من شوارع أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 02 يناير 2019, 07:51 مساء
سيارات شركة الصرف الصحي خلال كسح مياه الأمطار من شوارع أجدابيا. (الإنترنت)

تواصل فرق الطوارئ التابعة لمكتب خدمات شركة المياه والصرف الصحي في أجدابيا، لليوم الثاني على التواصل كسح «شفط» مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة يوم أمس الثلاثاء.

وقال أحد موظفي الشركة لـ«بوابة الوسط »، اليوم الأربعاء، إن العمل لازال مستمرا من قبل العاملين في فرقة الطوارئ لكسح مياه الأمطار من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بالمدينة.

وأضاف أن فرقة الطوارئ عملت على كسح مياه الأمطار من أحد أحياء شعبية أطلس، وبالقرب من مسجد النعيم الذي يشهد تجمعًا كبيرًا لمياه الأمطار، وعند العمارات السكنية المجاورة لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، وشارع انتلات، وطريق بنغازي الداخلي مقابل مبنى المرافق والإسكان.

وأرجع المصدر إلى أن تهالك البنية التحتية هو السبب الرئيسي لتجمع مياه الأمطار، وأكد أن الشركة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على شفط المياه من أجل حل المختنقات المرورية في مدينة أجدابيا.

وشهدت مدينة أجدابيا هطول أمطار غزيرة يوم أمس ما اضطر مراقبة التعليم إلى إيقاف الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة يومي الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية بالمدينة.

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