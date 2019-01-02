باشاغا: وزارة الداخلية تحتاج إلى دعم دولي مباشر

قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا إن «وزارة الداخلية تحتاج إلى دعم دولي مباشر من خلال تدريب العناصر الأمنية وبناء قدرات الوزارة»، وفق ما نشرته الوازرة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا اليوم الأربعاء بمقر الوازرة في طرابلس القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدي ليبيا، لـ«بحث التعاون الثنائي بين البلدين خصوصاً في المجال الأمني».

وقالت وزارة الداخلية إن باشاغا أشاد خلال اللقاء بدور بريطانيا البارز في دعم حكومة الوفاق الوطني وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيد الأمني والتقني.

وأضافت أن الضيف البريطاني أعرب من جهته عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق ودعمها سياسياً وإقتصادياً ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة.