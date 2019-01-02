النائب علي السعيدي يدعو النواب مقاطعي «الرئاسي» للعودة لضمان «حقوق الأقاليم»

ناشد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، النواب المقاطعين للمجلس الرئاسي ضرورة العودة لضمان حقوق الأقاليم التابعين لها».

ورأى السعيدي في اتصال مع «بوابة الوسط»، الأربعاء، أن «يعمل النواب هذه الأيام على إعادة ترميم المجلس الرئاسي من أجل تضمين الأقاليم، المنسحب النواب التابعون لها، في الميزانية».

ولفت السعيدي إلى أن «انسحاب النواب تصرف غير صحيح، حيث إنه أتاح الفرصة لرئيس المجلس الرئاسي للانفراد بالسلطة».

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وأشار السعيدي إلى أن النواب «عليهم العودة باعتبارهم جاءوا تحت مظلة دولية، وهم الجسم التنفيذي المعترف بع دوليًا، خاصة بعد تحديد ميزانية 70 ملياراً للمجلس الرئاسي، وعليه يجب ضمان حقوق الجنوب والشرق في هذه الميزانية المقترحة».