استهداف مقر بلدية سرت بقذيفة «أربى جى»

وصف عميد بلدية سرت مختار المعدانى استهداف مقر البلدية بقذيفة «أربى جى» من قبل خارجين عن القانون فجر اليوم بالعمل الإجرامي، مؤكداً أن هدفهم تعطيل الجهة المسؤولة بالمدينة.

وكشف عميد بلدية سرت ان قذيفة الـ«أربى جى» استهدفت الطابق الثانى من المبنى المخصص لإدارة الشؤون الادارية والمالية ونجم عنه أضرار مادية بسيطة.

وأكد المعدانى في تصريحات لـ«بوابة الوسط» أن أعضاء المجلس البلدي مستمرون في عملهم من مقر البلدية وحتى ساعات بعد الدوام الرسمى لخدمة المواطنين.

وفي سياق متصل طالب عميد البلدية المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بسرعة التحرك فى ملف التعويضات المالية لاصحاب المساكن المدمرة بسرت والمتضررة. ودعا المعدانى لتسريع وتيرة ملف المساكن المتضررة وكدلك عمليات مسح وانتشال المبانى المتراكمة بحى الجيزة البحرية وحى المنارة بسرت.