مؤسسة النفط تستعرض برامج شركة الزويتينة للنفط لعام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 04:00 مساء
استعراض النشاط السنوي والبرامج المنفذة لشركة الزويتينة للنفط

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة اجتماعًا لعرض النشاط السنوي للشركة خلال عام 2018 برئاسة مصطفى صنع الله، وذلك بمقر شركة الخليج العربي بمدينة بنغازي.

وناقش الاجتماع برامج العمل المقترحة لنشاطات الصحة والسلامة والبيئة، والحفر التطويري وإنتاج النفط الخام والغاز والتصنيع والمشروعات ووضع القوى العاملة بالشركة.

وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أنّ الاجتماع استعرض مقترح الميزانية للعام 2019، والاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة والملاحظات المتعلقة بآلية العمل.

وأشاد صنع الله بجهود إدارة الشركة والعاملين بها، حيث تمكنت من رفع معدل إنتاجها بعد عودة حقل «103 د»، لافتًا إلى أن الشركة بذلت جهودًا كبيرة في حفر وتطوير بعض الآبار، بالإضافة إلى تنفيذ 50 عملية صيانة خلال العام 2018.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير وتدريب العناصر الشابة والدفع بهم في مواقع العمل المختلفة وتوفير كافة سبل الراحة والترفيه للعاملين بالحقول، وتحسين أوضاعهم، وتكثيف الزيارات الميدانية لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة لمواقع العمل المختلفة .

من جهته أكد عبد الناصر زميط، رئيس لجنة إدارة الشركة، تنفيذ مشروع خط الغاز 42 بوصة من حقل 103 المزود للشبكة الساحلية بالغاز، ووضع برامج لحفر عدة آبار حسب المخطط للعام 2019.

وحضر الاجتماع جاد الله حمد العوكلي، وبلقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء لجنة الملاك، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات من المؤسسة والشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
بالأرقام.. ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد إهدار المال العام في قناة «الساعة» ...
ليبيا
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
المسماري: مقتل عناصر «داعش» أثناء تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو
ليبيا
مؤسسة بريطانية: جنوب وسواحل وسط ليبيا تتعرض لـ6 مخاطر عالية جدًّا
ليبيا
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟