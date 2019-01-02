مؤسسة النفط تستعرض برامج شركة الزويتينة للنفط لعام 2019

استعراض النشاط السنوي والبرامج المنفذة لشركة الزويتينة للنفط

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة اجتماعًا لعرض النشاط السنوي للشركة خلال عام 2018 برئاسة مصطفى صنع الله، وذلك بمقر شركة الخليج العربي بمدينة بنغازي.

وناقش الاجتماع برامج العمل المقترحة لنشاطات الصحة والسلامة والبيئة، والحفر التطويري وإنتاج النفط الخام والغاز والتصنيع والمشروعات ووضع القوى العاملة بالشركة.

وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أنّ الاجتماع استعرض مقترح الميزانية للعام 2019، والاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة والملاحظات المتعلقة بآلية العمل.

وأشاد صنع الله بجهود إدارة الشركة والعاملين بها، حيث تمكنت من رفع معدل إنتاجها بعد عودة حقل «103 د»، لافتًا إلى أن الشركة بذلت جهودًا كبيرة في حفر وتطوير بعض الآبار، بالإضافة إلى تنفيذ 50 عملية صيانة خلال العام 2018.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير وتدريب العناصر الشابة والدفع بهم في مواقع العمل المختلفة وتوفير كافة سبل الراحة والترفيه للعاملين بالحقول، وتحسين أوضاعهم، وتكثيف الزيارات الميدانية لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة لمواقع العمل المختلفة .

من جهته أكد عبد الناصر زميط، رئيس لجنة إدارة الشركة، تنفيذ مشروع خط الغاز 42 بوصة من حقل 103 المزود للشبكة الساحلية بالغاز، ووضع برامج لحفر عدة آبار حسب المخطط للعام 2019.

وحضر الاجتماع جاد الله حمد العوكلي، وبلقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء لجنة الملاك، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات من المؤسسة والشركة.