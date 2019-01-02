أبو القاسم قزيط: مبادرة ترميم المجلس الرئاسي هي الخيار الوحيد المتاح

عضو مجلس الدولة عن مصراتة أبو القاسم قزيط

أعلن عضو مجلس الدولة عن مصراتة، أبو القاسم قزيط، اليوم الأربعاء دعمه مبادرة إعادة ترميم المجلس الرئاسي، معتبرًا أنّها الخيار الوحيد المتاح حاليًَا و«جاءت متأخرة»، لكنّها تبقى «ضرورية بعد أن تعثرت جهود إعادة هيكلة الرئاسي».

وتابع قزيط في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «لا مفر من ترقيع المجلس الرئاسي، ونحن من فترة نعارض التوجه إلى جعل المجلس الرئاسي خاصًا بالمنطقة الغربية».

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وأشار إلى أنّ ثمة آمالاً عريضة على أن تنهي «عودة النواب المقاطعين من الشرق وجود حكومة موازية في البيضاء»، متابعًَا: «ندعم بشدة التوازن في المجلس الرئاسي وعدم انفراد رئيس المجلس بالقرار، والذي كانت نتيجته تخبطًا واسعًا في القرارات، والارتهان إلى ميليشيات العاصمة».

ودعا عضو مجلس الدولة النواب المقاطعين إلى «العودة بروح جديدة، واستلهام المصالح الوطنية، وبناء حكومة واحدة لوطن واحد»، معبرًا عن استعداده لـ«دعم هذه الجهود، لأنها الخيار الوحيد المتاح في هذه الظروف».