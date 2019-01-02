زايد هدية: أرحب بعودة المستقلين إلى «الرئاسي» شريطة تشكيل حكومة وحدة وطنية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 02 يناير 2019, 03:21 مساء
عضو مجلس النواب، زايد هدية

رحّب عضو مجلس النواب، زايد هدية، بما تردد بشأن عودة أعضاء حكومة الوفاق الوطني سواء المقاطعين أو المستقيلين والمنسحبين إلى المجلس، شريطة أنّ يتعلق الأمر بتشكيل حكومة وحدة وطنية والتآم المجلس الرئاسي في حكومة تمثل كل الأطياف الليبية.

ونقلت «بوابة الوسط» عن مصادر متطابقة في وقت سابق أنّ اجتماعًا وُصف بـ«المهم» سيعقد بالعاصمة التونسية يضم الأعضاء المقاطعين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدًا لعودة هؤلاء الأعضاء إلى المجلس.

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وفي إطار تعليقه على تلك الأنباء قال «هدية» في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء: «إذا كانت عودة هؤلاء الأعضاء وتسمية وزراء مفوضين، فإنّ الأمر لن يكون دستوريًا ولن يكون وفق بنود الاتفاق السياسي، إنما قفزة في الهواء ولن تغير شيئًا في الوضع القائم، وستظل الحكومة الموقتة هي الحكومة الشرعية والمنبثقة من مجلس النواب»، وفق قوله.

لكنّ إذا كانت العودة تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنّ عضو مجلس النواب طالب بضرورة أنّ «تكوم حكومة الوحدة الوطنية محدودة بمدة قصيرة لا تتجاوز الخمسة أو الستة أشهر يمنحها مجلس النواب الثقة، ويقتصر دورها في الإشراف على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) بعد تفعيله من مجلس النواب، لانتخابات رئاسية مباشرة من الشعب والإشراف على العملية الانتخابية كجهاز تنفيذي والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتسهيل الإجراءات بالخصوص».

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