السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ العام 2019 بهبوط أمام الدينار

استهلت العملات الدولية الرئيسية تعاملاتها في السوق الموازية بانخفاض أمام الدينار الليبي، في أولى تداولاتها للعام 2019، فقد انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.38 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 4.46 دينار أول من أمس الإثنين، وبفارق ثمانية قروش.

كما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.98 دينار لليورو الواحد مقابل 5.04 دينار، بفارق ستة قروش، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي هبط سعر صرفه إلى 5.40 دينار مقابل 5.50 دينار.

أيضا انخفض كل من الليرة التركية والدينار التونسي مقابل العملة الوطنية ليصل سعر صرف الليرة إلى 0.82 دينار اليوم، مقابل 0.84 دينار، والدينار التونسي إلى 1.43 دينار.