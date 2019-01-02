بالصور.. استهداف مقر بلدية سرت بقذائف «آر بي جي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 02:13 مساء
آثار سقوط قذيفة على مقر المجلس البلدي سرت (بلدية سرت)

استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، مقر المجلس البلدي سرت بقذيفة، لم تسفر عن أية خسائر بشرية.

وأعلنت بلدية سرت عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أنّ مقر بلدية سرت «تعرض فجر اليوم لإطلاق قذيفة آر بي جي»، لافتة إلى أنّها أسفرت عن «أضرار مادية بسيطة».

فيما لم يُعلن المجلس البلدي تفاصيل أخرى عن الحادثة، كما لم يتعرف الجهة المسؤولة عن القذيفة. 

مديرية أمن سرت تفتتح مركزًا للشرطة بعد الانتهاء من صيانته

وفي وقت سابق اليوم أعلنت مديرية أمن سرت، عودة مركز شرطة المدينة للعمل بعد صيانته، في إطار جهود أجهزة الأمن -في ظل نقص الدعم والإمكانات- لتفعيل الأجهزة الأمنية والضبطية والبحثية التابعة للمديرية.

آثار سقوط قذيفة على مقر المجلس البلدي سرت (بلدية سرت)
آثار سقوط قذيفة على مقر المجلس البلدي سرت (بلدية سرت)
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