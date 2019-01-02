بالصور.. حملة لتصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي

فرق من بلدية توكرة وبرسس تجري عمليات تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملة لتصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي، وذلك بالتعاون بين هيئة السلامة الوطنية والهلال الأحمر وشركة المياه والصرف الصحي.

وأشار بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ فرقًا من بلدية توكرة وبرسس، بدأت تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي بسبب هطول كميات كبيرة خلال الساعات الماضية.

بالصور... الأمطار الغزيرة تغلق شوارع مدينة طبرق

وتسبب هطول أمطار غزيرة في إعاقة حركة سير المركبات الآلية على الطريق الساحلي، وذلك بسبب تجمع مياه غزيرة، ما دفع بالجهات المسؤولة لسرعة التدخل.

فرق من بلدية توكرة وبرسس تجري عمليات تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

فرق من بلدية توكرة وبرسس تجري عمليات تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

فرق من بلدية توكرة وبرسس تجري عمليات تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

فرق من بلدية توكرة وبرسس تجري عمليات تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

فرق من بلدية توكرة وبرسس تجري عمليات تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

فرق من بلدية توكرة وبرسس تجري عمليات تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

فرق من بلدية توكرة وبرسس تجري عمليات تصريف مياه الأمطار على الطريق الساحلي (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)