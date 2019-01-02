سرت.. وحدة غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا تستقبل 86 مريضًا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 02 يناير 2019, 01:17 مساء
وحدة غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا في سرت

أكدت رئيسة وحدة غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا في سرت الدكتورة مسعودة عنيزة، أن عدد المترددين على القسم بشكل منتظم بلغ 86 شخصًا، على ثلاث ورديات يوميًا.

وكشفت عنيزة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إلى أنّ وحدة غسيل الكلى بالمستشفى تعاني من نقص الإمكانيات الطبية والأدوية الخاصة بأجهزة الغسيل.

وقالت عنيزة إن الإمكانيات ضعيفة جدًا ومن المفترض الاهتمام بمرضى غسيل الكلى من قبل وزارة الصحة والبلدية والجمعيات الخيرية، والمنظمات الدولية لتوفير متطلبات المرضى، نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.

وطالبت إدارة المستشفى بالعمل على توسيع وحدة غسيل الكلى، بحيث يمكنها استقبال مرضى آخرين، حيث يوجد بالوحدة 12 جهازًا لغسيل الكلى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
تعطيل جوازات سفر 3 كوريين مقيمين في ليبيا رفضوا العودة لبلادهم
ليبيا
كيف ودَّع الدولار واليورو 2018 في السوق الموازية؟
ليبيا
«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟