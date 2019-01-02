استئناف العمل بالوحدة الأولى في محطة الخليج بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 02 يناير 2019, 12:44 مساء
محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت

أكد مشرف عام مشروع تنفيذ محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت المهندس الصديق بن إسماعيل، عودة الوحدة الأولى للعمل مجددًا بعد توقفها الأسبوع الماضي لأسباب فنية. 

وقال بن إسماعيل لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء إن عطلاً فنيًا تسبب في توقف الوحدة، وتم إجراء عمرة وصيانة لكافة الخطوط بالوحدة من قبل المهندسين والفنيين الليبيين العاملين بالمحطة، وعدد من المهندسين بالشركة العامة للكهرباء. 

دخول الوحدة الأولى بمحطة سرت البخارية على الشبكة العامة للكهرباء

وأضاف أن إنتاج الكهرباء بالوحدة وصل اليوم إلى 250 ميغاوات، ومن المتوقع أن يصل قريبًا إلى معدله البالغ 350 ميغاوات.

ولا تزال عدة مدن ليبية تعاني الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي.

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