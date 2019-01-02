مديرية أمن سرت تفتتح مركزًا للشرطة بعد الانتهاء من صيانته

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 02 يناير 2019, 12:25 مساء
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن سرت. (أرشيفية)

افتتحت مديرية أمن سرت مركز شرطة بعد صيانته الأربعاء. وحضر حفل الافتتاح مدير الأمن العميد الصديق بن سعود، ورؤساء مراكز الشرطة في أبوهادي وجارف وسرت، وعدد من ضباط الشرطة وضباط الصف.

كما حضر الاحتفال رئيس النيابة بالمدينة وعدد من القادة العسكريين التابعين لقوة حماية وتأمين سرت.

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يذكر أن مديرية الأمن قامت بجهود كبيرة في ظل نقص الدعم والإمكانات خلال العام 2018، حيث جرى تفعيل الأجهزة الأمنية والضبطية والبحثية التابعة للمديرية كافة، وباشر مركز شرطة سرت اليوم العمل.

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