مؤسسة النفط تبحث خطة لحماية حقول حوض سرت ورفع إنتاجها

رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يعقد اجتماعًا مع مسؤولين بالقطاع

ناقش رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ومسؤولون بالقطاع، حماية الحقول والمواقع النفطية بحوض سرت لتمكين الشركات النفطية من إعادة تأهيل الحقول المتضررة من الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية.

شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط العميد خيري التميمي، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وجاد الله العوكلي وبالقاسم شنقير، والعماري محمد، أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط، ومحمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي، وناجي احفاف رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، واللواء ناجي المغربي آمر حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى والشرقية، وعبدالسلام بوشيحة معاون آمر حرس المنشآت النفطية للمناطق الوسطى والشرقية.

مؤسسة النفط: ارتفاع الإيرادات إلى 1.66 مليار دولار خلال سبتمبر

وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أن الاجتماع ناقش إعادة الحقول والمواقع النفطية بحوض سرت على خريطة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لها.

وفي 5 ديسمبر 2016 خسر تنظيم «داعش» مدينة سرت، التي سيطر عليها في 28 مايو 2015، ليتخذها إمارة له، قبل أن تتقدم للمدينة قوات «البنيان المرصوص» التي شكلها المجلس الرئاسي في 5 مايو 2016 لمحاربته وسيطرت عليها بالكامل.

وتسعى حكومة الوفاق إلى إزالة الألغام وتنفيذ برامج تنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة مرة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج خدمية في المنطقة الجنوبية، وفق بيانات منفصلة للحكومة.

رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يعقد اجتماعًا مع مسؤولين بالقطاع

رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يعقد اجتماعًا مع مسؤولين بالقطاع