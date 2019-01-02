بلدية سرت تبحث حلولاً للمعوقات التي تواجه مستشفى ابن سينا

مستشفى ابن سينا التعليمى بسرت

خُصص الاجتماع الموسع الذي عقد بمستشفى ابن سينا التعليمى بسرت، اليوم الأربعاء، لبحث واستعراض المعوقات والاحتياجات العاجلة لمرافق وأقسام المستشفى، بهدف دعم البلدية، وكذلك استعراض الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن المبلغ المخصص للبلدية.

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي المكلف بملف البنية التحتية غيث عبد الله، ومدير عام المستشفى الدكتور محمد السريتي، ومساعد المدير العام الدكتور علي الزرقاء، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية بالمستشفى الدكتور عبد القادر العماري، ومدير الخدمات الطبية الدكتور عوض حسين، ومدير مكتب التخطيط بسرت المهندس عمار العباني، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالمستشفى عبد الخالق حنيش، ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين.

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدي لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع جاء بغرض الاطمئنان على سير العمل بالأقسام والعيادات الخارجية والطوارئ والعمليات.

بلدية سرت تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشاريع صندوق دعم الاستقرار

وأكد المعداني خلال الاجتماع حرص البلدية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستشفى، خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات التشغيلية لبعض الأقسام، ومنها معامل التحاليل، وصيانة عدد من الأجهزة ووحدة قسطرة القلب والشرايين، وشراء بعض المستلزمات التشغيلية.

كما استعرض الاجتماع الدعم المقدم من صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبلدية البالغ 7 مليون دولار، صرف منها قرابة 50%، ولا يزال قرابة 245 ألف دولار مخصصة للمستشفى.

من جهته طمأن مدير عام المستشفى، بأن العمل الطبى بالمستشفى يسير بطريقة جيدة، خاصة بعد استنئاف عمل أقسام العمليات الجراحية بكافة تخصصاتها، واستئناف العمل الأسبوع المقبل بعمليات العيون.

كما ناقش المجتمعون الاحتياجات العاجلة للمستشفى، خاصة ما يتعلق بمعدات وأجهزة التحاليل الطبية والتصوير الإشعاعي والمقطعي، والمواد التشغيلية والمستلزمات الطبية العاجلة لأقسام الأطفال وغسيل الكلى.

كما بحث الاجتماع ملف العناصر الطبية والطبية المساعدة، وضرورة الاهتمام بقسم الطوارئ وإعادة تنظيمه بتوفير أطباء لكافة التخصصات. وكذلك مناقشة آلية للتعاون بين المستشفى ومجمع عيادات سرت المركزي في تناوب أطباء إخصائيين للعمل بالعيادات الخارجية بالمجمع.

وخلص الاجتماع إلى أن تتكفل إدارة المستشفى بإحالة كافة الاحتياجات العاجلة والمعوقات التي تواجه عددًا من الأقسام، والأقسام التي تقدم خدمة يومية للبلدية، لإحالتها إلى وزارة التخطيط بحكومة الوفاق.