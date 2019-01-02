عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة أيضًا

قالت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» إن لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا أصدرت مذكرة بخصوص تنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية في الخارج، أوضحت فيها أن فوائد وأرباح الحسابات المجمدة الخاصة بالهيئة الليبية للاستثمار و«محفظة ليبيا - أفريقيا» للاستثمار مجمدة أيضًا.

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ونشرت الشركة، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، رابط مذكرة «المساعدة على التنفيذ رقم 6»، جاء فيها أن «تكون الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى للحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا - أفريقيا للاستثمار، الناشئة بعد 16 سبتمبر 2011، مجمدة أيضًا».

في حين أشارت المذكرة إلى أن الأصول التي تملكها المؤسسة والمحفظة داخل ليبيا لا تخضع فوائدها أو أرباحها إلى قرار التجميد.

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وتأتي تفسيرات «المذكرة رقم 6» عقب الخلاف الذي نشب حول فوائد الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد ما أثاره تقرير خبراء مجلس الأمن، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن خرق بلجيكا قرار تجميد الأموال الليبية بالخارج، عندما سمحت لمسؤولي مصرف «يوروكلير» البلجيكي بتحريك فوائد وعائدات أموال ليبية، بقيمة 300 مليون يورو سنويًا منذ العام 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية، وهي القضية التي تابعتها «بوابة الوسط» عبر مراسليها في بروكسل وطرابلس.

وبعدها أقر وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، بأن سلفه أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية في مصرف بلجيكي، كما أكد مصدر ليبي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، باستلام المؤسسة الليبية للاستثمار فوائد الأموال المجمدة في بلجيكا، وأنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها، لكنه رفض تحديد قيمة المبالغ التي تمثل هذه الفوائد المستلمة.

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يشار إلى أن القرار رقم 1970 لمجلس الأمن، الصادر في 26 فبراير من العام 2011، ينص على أنه يجوز للدول الأعضاء السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة، بموجب أحكام الفقرة 17 من القرار 1970، الفوائد والعوائد المستحقة للحسابات، كذلك الأرباح المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات أُبرمت قبل أن تخضع الحسابات لقرار التجميد، شريطة استمرار خضوع تلك الفوائد أو الأرباح لهذه الأحكام ومجمدة.