هيئة السياحة توقّع اتفاق تعاون مع جامعة الزاوية

رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك يوقع اتفاقًا مع رئيس جامعة الزاوية الدكتور مفتاح المرابط

وقّع رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، اتفاقًا مع رئيس جامعة الزاوية الدكتور مفتاح المرابط، للتعاون في المجال العلمي، وتبادل الخبرات وتنظيم دورات للتنمية البشرية، وإتاحة فرصة التدريب العملي لطلبة قسم السياحة بالهيئة، والتعاون بين أقسام السياحة والفنون والإعلام.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس الهيئة رفقة مدير عام الهيئة عادل محمد فارينة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام إلى مدينة الزاوية بهدف الاطلاع على المعالم والمزارات السياحية والمواقع المهيأة للاستثمار السياحي بالمدينة.

الاتفاق على آلية مشتركة لحصر المشاريع السياحية المتوقفة

وشمل برنامج الزيارة جولة بالمواقع المستهدفة بالتهيئة والاستثمار السياحي (موقع غابة، ومصف جود دائم، ومنطقة سبان البحرية)، وزيارة مديرية أمن الزاوية وميدان الشهداء بالمدينة، كما اطلع الوفد على دار الزاوية للكتب وأبرز محتوياتها.

كما عقد اجتماع بين الطرفين تناول آليات التنسيق والتعاون بين الهيئة والمجلس البلدي، وإمكانية تبني خطط مشتركة تسهم في تنشيط السياحة بالمدينة، حيث اتفق الطرفان على تكليف فريق مشترك للتهيئة وتخريط المواقع المستهدفة كمشاريع سياحية، واعتماد إقامة مؤتمر سياحي اقتصادي، وإحياء مهرجان الربيع السياحي بالزاوية، والتنسيق لإنشاء مكتب للشرطة السياحية.