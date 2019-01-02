دفن 9 جثث مجهولة الهوية في بني وليد

جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين

قامت جهات محلية في مدينة بني وليد، بدفن 9 جثث مجهولة الهوية، تعود لمهاجرين غير شرعيين بالتعاون مع مستشفى بني وليد العام.

وقال الرئيس التنفيذي بجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، حاتم التويجر، إن مكتب انتشال الجثث ومكتب الهجرة ومكتب الصحة بجمعية السلام وموظفي مستشفى بني وليد العام قاموا بدفن جثث المهاجرين الذين لم يتعرف على هويتهم.

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وأوضح التويجر لـ«بوابة الوسط» أن الجثث التسع كانت محفوظة بثلاجة دار الرحمة في مستشفى بني وليد العام، الذي يشتكي دائمًا من تراكم الجثث مجهولة الهوية التي غالبًا ما تعود لمهاجرين غير شرعيين، لافتًا إلى أن عملية الدفن جاءت بالتعاون مع مديرية أمن بني وليد، ونيابة بني وليد.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، وسط بني وليد، الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.