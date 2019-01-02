الحرس البلدي أجدابيا: ضبط كوادر طبية تعمل بدون ترخيص وأدوية منتهية الصلاحية في بعض العيادات الخاصة

ضبط جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا والخدمات الصحية، خلال جولة تفتيشية عددًا من المخالفات الطبية أثناء زيارة مفاجئة قاموا بها على العيادات والمختبرات الطبية الخاصة بالمدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالجهاز النقيب علي الصبحي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن «المخالفات تمثلت في ضبط عددًا من المخالفات لكوادر غير مرخصة، ومخالفات لكوادر منتهية الترخيص»،

بالإضافة إلى «مخالفة تتعلق باستخدام أدوات غير معقمة، وأخرى تتعلق بوجود نقص في الأدوية الإسعافية».

وقالت الخدمات الصحية أجدابيا إنها «تحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية الأمر الذي حتم عليها متابعة المخالفات التي ترتكبها المنشآت الصحية والممارسون الصحيون وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لضمان عدم تكرار ارتكابها، ولضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بالشكل المطلوب».

وأكد جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا والخدمات الصحية بـ«المدينة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لكشف مثل هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها وفق الأنظمة والقوانين».