الحرس البلدي أجدابيا: ضبط كوادر طبية تعمل بدون ترخيص وأدوية منتهية الصلاحية في بعض العيادات الخاصة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 02 يناير 2019, 12:13 صباحا

ضبط جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا والخدمات الصحية، خلال جولة تفتيشية عددًا من المخالفات الطبية أثناء زيارة مفاجئة قاموا بها على العيادات والمختبرات الطبية الخاصة بالمدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالجهاز النقيب علي الصبحي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن «المخالفات تمثلت في ضبط عددًا من المخالفات لكوادر غير مرخصة، ومخالفات لكوادر منتهية الترخيص»،

بالإضافة إلى «مخالفة تتعلق باستخدام أدوات غير معقمة، وأخرى تتعلق بوجود نقص في الأدوية الإسعافية».

وقالت الخدمات الصحية أجدابيا إنها «تحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية الأمر الذي حتم عليها متابعة المخالفات التي ترتكبها المنشآت الصحية والممارسون الصحيون وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لضمان عدم تكرار ارتكابها، ولضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بالشكل المطلوب».

وأكد جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا والخدمات الصحية بـ«المدينة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لكشف مثل هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها وفق الأنظمة والقوانين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
تعطيل جوازات سفر 3 كوريين مقيمين في ليبيا رفضوا العودة لبلادهم
ليبيا
كيف ودَّع الدولار واليورو 2018 في السوق الموازية؟
ليبيا
«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عين رجل تذرف الدم بدل الدموع دون تفسير طبي