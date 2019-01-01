إزالة سواتر ترابية تسببت في تراكم مياه الأمطار على الطريق السريع بأجدابيا

جرافة تزيل ساتر ترابي على الطريق السريع في أجدابيا لتصريف مياه الأمطار. (بوابة الوسط)

أزال قسم المرور والتراخيص أجدابيا سواتر ترابية على الطريق السريع الرابط بين أجدابيا ومناطق شرق المدينة تسببت في تراكم مياه الأمطار التي هطلت اليوم الثلاثاء على مدينة أجدابيا وضواحيها مما أدى إلى عدم تصريفها على الطرق السريعة.

وقال مصدر أمني من مديرية أمن أجدابيا لـ«بوابة الوسط» إن وحدة الشؤون الفنية ووحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص انتقلت رفقة مراقب المواصلات في أجدابيا إلى أماكن تجمع مياه الأمطار على الطريق السريع الرابط بين أجدابيا ومناطق الزويتينة وسلطان والجليداية شرقًا لإزالة السواتر الترابية التي تمنع تصريف مياه الأمطار على جانبي الطريق السريع حفاظًا على أرواح سائقي السيارات.

وناشد المصدر الأمني سائقي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة على الطريق السريع الرابط بين أجدابيا وبنغازي نظرًا لوجود تجمع كمية كبيرة من مياه الأمطار على الطريق، مشيرًا إلى أنهم يعملون رغم قلة الإمكانيات والتجهيزات على فتح ممرات على جانبي الطريق لضمان سلامة مستعملي الطريق.