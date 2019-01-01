باشاغا يبحث مع نائبين عن بنغازي دعم جهود التكامل والتنسيق الأمني

لقاء باشاغا مع عضوي مجلس النواب عن بنغازي خليفة الدغاري ونصر الدين مهني. (وزارة الداخلية الليبية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع عضوي مجلس النواب عن مدينة بنغازي خليفة الدغاري ونصر الدين مهنى، «دعم جهود التكامل والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في الحكومتين بما يحقق التكامل والدعم وتوحيد الإدارات الأمنية»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد اللقاء بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس ظهر اليوم الثلاثاء، في أعقاب مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين الأجهزة الشرطية في حكومة الوفاق الوطني والحكومة الموقتة في البيضاء.

وكان وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ترأسه مدير أمن طرابلس، زار قبل أيام مدينة بنغازي وعقد اجتماعًا مع مدير أمن المدينة العقيد عادل عبدالعزيز وقيادات أمنية بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة.

واتفقت وزارتا الداخلية في الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق الوطني على إطلاق مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي، وترسيخ مضامين التكامل والتنسيق الأمني والشرطي بين كافة مكونات المؤسسة الأمنية في ربوع ليبيا.

وأمس الثلاثاء أذن المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا لرؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة ومديريات الأمن التابعة للوزارة بالتواصل رسمياً مع نظرائهم في المنطقة الشرقية، خلال اجتماعه مع لجنة توحيد الجهود الأمنية بين كافة مكونات الوزارة بطرابلس.