تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس في أجدابيا بسبب موجة الطقس السيئ

رجل مرور ينظم حركة سير المركبات في أجدابيا ومياه الأمطار تغرق شوارع المدينة. (الإنترنت)

أعلن مراقب قطاع التعليم في مدينة أجدابيا، الشريف ألطيف، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في المدينة يومي الأربعاء والخميس في جميع المدارس العامة والخاصة بالمدينة، بسبب موجة الطقس السيء التي تشهدها المدينة.

وقال الطيف عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» إن تعطيل الدراسة جاء بسبب «ما تشهده مدينة أجدابيا من تساقط الأمطار الغزيرة وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والطالبات».

وطالب مراقب قطاع التعليم في أجدابيا الشريف الطيف من مديري المكاتب والأقسام بديوان مراقبة التعليم في أجدابيا الحضور إلى أعمالهم، آملًا أن تكون أمطار خير وبركة على كامل التراب الليبي.

وتشهد مدينة أجدابيا وضواحيها منذ صباح اليوم هطول أمطار غزيرة تسببت في إعاقة حركة سير المركبات الآلية في شوارع المدينة، وعلى الطرق السريعة الممتدة من أجدابيا إلى مناطق الزويتينة وسلطان والجليداية إلى مدينة بنغازي شرقًا ومناطق الأربعين والبريقة غربًا وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار الغزيرة على الطريق السريع.