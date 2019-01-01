خطة أمنية جديدة لشركة «أكاكوس» وصنع الله يستعجل إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية

لقطة جماعية لصنع الله مع إدارة شركة أكاكوس. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قال رئيس لجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، نوري الصيد إن «الشركة باشرت بوضع خطة أمنية جديدة تستخدم فيها أحدث التقنيات» لتأمين مواقعها، فيما استعجل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مطالبته بإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفىى صنع الله وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة، والذي استعرض خطة الشركة الأمنية لعام 2019 ونشاطها السنوي ومناقشة تقرير هيئة مراقبة الشركة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن «الاجتماع استعرض نشاط الشركة للعام 2018 فيما يخص نشاط إدارة العمليات والمشاريع وخطط الحفر التطويري، ومناقشة الميزانية العامة للشركة والمتوقع اعتمادها للعام 2019. بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية بحقل الشرارة».

وأضاف بيان المؤسسة أن رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله جدد خلال الاجتماع «دعوة المؤسسة الوطنية للنفط المطالبة بإعادة هيكلية حرس المنشآت النفطية بالحقل على وجه السرعة لضمان سلامة المستخدمين واستئناف الإنتاج».

كما أكد صنع الله خلال الاجتماع «حرص المؤسسة الوطنية للنفط على الاهتمام بالجانب الترفيهي والخدمي للعاملين وتوفير سبل الراحة لهم والالتزام بمعايير السلامة واللوائح والنظم المعمول بها في قطاع النفط» وفق نص البيان.

وأوضح رئيس لجنة ادارة شركة «أكاكوس» نوري الصيد، خلال الاجتماع «أن لدى إدارة الشركة رؤية واضحة وخطط عمل طموحة»، وأكد «أن الشركة باشرت بوضع خطة أمنية جديدة تستخدم فيها أحدث التقنيات، كما تقدم بالشكر والتقدير للمؤسسة الوطنية للنفط لدعم الشركة في تنفيذ خطط التحول».

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله حمد العوكلي وبلقاسم شنقير والعماري محمد العماري، ورئيس وأعضاء لجنة الملاك، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات من المؤسسة والشركة.