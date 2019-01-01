بعثة الأمم المتحدة ترحب بتحرير 20 ليبيًا خطفهم «داعش» من الفقهاء وتازربو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 06:58 مساء

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتحرير 20 ليبيًا كان قد خطفهم تنظيم «داعش» من بلدتي الفقهاء وتازربو قبل أسابيع، معتبرة أن هذه العملية تؤكد قدرة الليبيين على هزيمة الإرهاب إذا توحدوا.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» اليوم الثلاثاء، إنها «ترحب بتحرير 20 ليبياً، كان قد اختطفهم تنظيم داعش من الفقهاء وتازربو بحسب التقارير. إن هذا الخبر السار هو مثال قوي على أنه عندما يوحد الليبيون جهودهم يمكنهم هزيمة الإرهاب والتغلب على التحديات والمآسي التي تواجه بلادهم».

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، في وقت سابق اليوم تحرير المخطوفين من بلدتي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة غدوه 70 كم جنوب مدينة سبها.

اقرأ أيضا: المسماري: مقتل عناصر «داعش» أثناء تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو

وقال المسماري في تدوينة عبر حسابه على «فيسوك»، إن وحدات القوات المسلحة نفذت عملية نوعية، أسفرت عن القضاء على عناصر بتنظيم «داعش»، وتحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة الغدوة (70 كلم)، جنوب سبها.

وكان تنظيم «داعش» نفذ عملية إرهابية في بلدة الفقهاء الواقعة بمنطقة الجفرة في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، بينهم نجل رئيس الفرع البلدي للفقهاء، وخطف عدد من رجال الشرطة.

وفي نوفمبر الماضي شنَّ التنظيم نفسه هجومًا على مركز الشرطة في بلدة تازربو جنوب ليبيا، أسفر عن سقوط 9 قتلى وخطف آخرين، قبل أن يتم تحريرهم، وفق بيان المسماري اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
تعطيل جوازات سفر 3 كوريين مقيمين في ليبيا رفضوا العودة لبلادهم
ليبيا
كيف ودَّع الدولار واليورو 2018 في السوق الموازية؟
ليبيا
«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عين رجل تذرف الدم بدل الدموع دون تفسير طبي