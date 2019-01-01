حكومة الوفاق تبحث آلية توزيع مخصصات البلديات وصرفها

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي وزيري المالية والحكم المحلي

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزيري المالية والحكم المحلي، فرج بومطاري، وميلاد الطاهر.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ناقش اختصاصات البلديات والمخصصات المطلوب توفيرها لإحالتها للبلديات خلال هذا العام.

«تشاوري» الملتقى الوطني: البلديات هي الأجدر بتوزيع الموارد.. ومخاوف من الفساد (4 - 5)

واستعرض وزير الحكم المحلي ملخص عن آلية توزيع المخصصات وصرفها، فيما أكد وزير المالية الالتزام بإحالة المخصصات المطلوبة حال اعتمادها من المجلس الرئاسي.

فيما أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي متابعته المقترح الخاص بإنشاء مناطق إدارية لتسهل عملها والاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الملف.