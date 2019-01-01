الطاهر يبحث مع السفير الكوري إمكانية تبادل الخبرات في مجال الحكم المحلي

الطاهر وسفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا. (وزارة الحكم المحلي)

بحث المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو، إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكم المحلي والاستفادة من التجربة الكورية في مجال البلديات والحكومة المحلية.

وقالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الطاهر والسفير الكوري يأتي في إطار اهتمام الوزارة «بالتعاون الدولي وفتح آفاق تعاون جديدة في مختلف مجالات الحكم المحلى والانفتاح على العالم بما يخدم الوطن والمواطن في ليبيا».

وأوضحت أن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس تناول «العديد من الملفات التي تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم ويساهم في دعم الإدارة المحلية بمختلف مكوناتها، بالإضافة إلى تشجيع عودة السفارة الكورية لممارسة عملها بالكامل في ليبيا».

وأضافت الوزارة أن الطاهر دعا خلال اللقاء الشركات الكورية إلى العودة لليبيا لاستكمال مشاريعها التنموية ومواصلة جهودها في بناء الاستقرار، وإشارة إلى اتفاق الطاهر مع السفير الكوري على استمرار التواصل وفق جدول زمني محدد للتباحث فى المسائل التي تهم الطرفين بما يساهم في دعم وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية